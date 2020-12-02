Сотрудники посольства РФ в Кабуле обошлись без госпитализации после подрыва

После подрыва автомобиля посольства России в Кабуле никому из дипломатов не потребовалась госпитализация. Об этом заявил пресс-атташе дипмиссии РФ в Афганистане Никита Ищенко во вторник, 1 декабря​​​.

Дипломат подтвердил, что пострадавший при наезде на взрывное устройство автомобиль посольства получил «значительные повреждения».

«В настоящий момент проводится расследование, был ли теракт направлен против российского дипломатического персонала», — передает слова российского пресс-атташе «РИА Новости».

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле, дипломаты получили легкую контузию.

Предварительно установлено, что объектом теракта должен был стать пикап афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипавтомобилем. При этом, отметила Захарова, нельзя исключать и целенаправленной атаки на российских граждан.

Москва будет требовать от Кабула тщательного расследования инцидента, добавила представитель российского МИДа.