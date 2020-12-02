Парламент Британии одобрил отмену карантина и возвращение к локальным мерам

Палата общин парламента Великобритании одобрила решение правительства прекратить со 2 декабря действие всеобщего карантина в стране. Для борьбы с коронавирусной инфекцией Соединенное Королевство возвращается к системе локальных ограничений. Об этом сообщает газета The Times.

В поддержку плана премьер-министра Бориса Джонсона высказался 291 депутат, Лейбористская партия воздержалась от голосования, против выступили 78 парламентариев, в том числе 56 членов правящей Консервативной партии. Это серьезный удар по позициям Джонсона, которого однопартийцы в последнее время часто критикуют за непоследовательную политику в борьбе с COVID-19. По их мнению, возврат к системе локальных ограничений нанесет серьезный ущерб бизнесу, поскольку подавляющее большинство жителей страны по-прежнему будет вынуждено соблюдать строгие меры.

Со среды на большей части Англии будет действовать второй (высокий) уровень угрозы из трех существующих. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00, в то же время все магазины, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и торговые центры будут открыты. На концертах, спортивных соревнованиях могут присутствовать не более 50% зрителей от полной вместимости объекта, но не более 2 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении. В тоже время людям запрещено встречаться в закрытых помещениях, если они не проживают вместе.

Третий (очень высокий) уровень угрозы затронет 35% населения. Во время него сохраняется запрет на работу гостиниц и кинотеатров, а также заведений общественного питания и пабов (они смогут торговать только навынос), проведение массовых мероприятий, а ограничения на встречи между людьми, не живущими вместе, будут более строгими.

Первый (средний) уровень угрозы, предусматривающий наиболее мягкие ограничения и позволяющий людям встречаться группами не более шести человек в помещениях, пока будет действовать лишь в трех регионах Великобритании — в графстве Корнуолл, на острове Уайт в проливе Ла-Манш и на архипелаге Силли.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия сами определяют санитарно-эпидемические меры. В целом они сопоставимы с теми, что применяются на территории Англии.

Всего с начала пандемии, по данным портала Worldometer, в Великобритании умерли свыше 59 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в королевстве превысило 1,64 млн.