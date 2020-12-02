Звезда сериала «Академия Амбрелла» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

Актриса сериала «Академия Амбрелла» и фильма Кристофера Нолана «Начало» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером. Об этом она написала на своей странице в Twitter во вторник, 1 декабря, где сменила имя.

В обращении к подписчикам она попросила называть ее Элиот и говорить о ней, используя местоимения «он» или «они».

Пейдж призвала обратить внимание на харрасмент и насилие в адрес трансгендерного сообщества, пишет сайт kp.ru. Она привела статистику, что у 40% трансгендеров пытались совершить суицид из-за жестокого отношения, а в 2020 году были убиты около 40 трансгендеров.

«Всем транс-людям, которые сталкиваются с харассментом, самоуничижением, грубым отношениям и жестокостью: я вижу вас, люблю вас и сделаю всё, чтобы мир был лучше», — приводит ее слова телеканал «360».

Известно, что в 2014 году Эллен призналась в нетрадиционной ориентации, а в 2018 году вступила в брак со своей подругой.

Широкую известность Пейдж принесла роль в фильме «Джуно», благодаря которой она была номинирована на премию «Оскар» в 2008 году. Также она снималась в фильмах франшизы «Люди Икс». Сейчас Пейдж снимается в сериале «Академия Амбрелла».

10 ноября сообщалось, что власти Бельгии решили изменить процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении. Так, правительство намерено добавить в графу «пол» помимо мужского и женского третий вариант — Х.