Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 т продуктов

Звезда сериала «Академия Амбрелла» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса сериала «Академия Амбрелла» и фильма Кристофера Нолана «Начало» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером. Об этом она написала на своей странице в Twitter во вторник, 1 декабря, где сменила имя.

Третьим будешь: всё больше стран мира признают право граждан на половую неопределенность
Передовые государства торопятся за Непалом и Бангладеш

В обращении к подписчикам она попросила называть ее Элиот и говорить о ней, используя местоимения «он» или «они».

Пейдж призвала обратить внимание на харрасмент и насилие в адрес трансгендерного сообщества, пишет сайт kp.ru. Она привела статистику, что у 40% трансгендеров пытались совершить суицид из-за жестокого отношения, а в 2020 году были убиты около 40 трансгендеров.

«Всем транс-людям, которые сталкиваются с харассментом, самоуничижением, грубым отношениям и жестокостью: я вижу вас, люблю вас и сделаю всё, чтобы мир был лучше», — приводит ее слова телеканал «360».

Известно, что в 2014 году Эллен призналась в нетрадиционной ориентации, а в 2018 году вступила в брак со своей подругой.

Широкую известность Пейдж принесла роль в фильме «Джуно», благодаря которой она была номинирована на премию «Оскар» в 2008 году. Также она снималась в фильмах франшизы «Люди Икс». Сейчас Пейдж снимается в сериале «Академия Амбрелла».

10 ноября сообщалось, что власти Бельгии решили изменить процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении. Так, правительство намерено добавить в графу «пол» помимо мужского и женского третий вариант — Х.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020