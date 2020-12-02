Источник сообщил о смерти от COVID поверенного в делах Гвинеи при ООН

Временный поверенный в делах Гвинеи при ООН скончался от коронавируса. Об этом со ссылкой на источник в организации сообщили «РИА Новости».

Отмечается, что дипломат занимал должность заместителя постпреда Гвинеи при ООН. Кроме того, представитель генсека организации Стефан Дюжаррик подтвердил агентству, что скончался один из высокопоставленных дипломатов одного из постпредств.

5 ноября официальный представитель председателя ГА ООН Бренден Варма сообщил, что специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией, состоится в начале декабря.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество не прошло испытание для международного сотрудничества, которым стала пандемия коронавируса.

Кроме того, он сказал, что пандемия стала переломным моментом для человечества, сравнимым с завершением Второй мировой войны и созданием Организации Объединенных Наций.

В свою очередь, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 21 сентября отметил, что пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость ООН.

По данным Worldometer на 1 декабря, в мире зарегистрировано 64 млн случаев заболевания COVID-19. Скончались более 1,48 млн человек. 44,3 млн пациентов выздоровели.