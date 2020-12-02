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Стала известна дата проведения саммита G20 в Риме

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Саммит G20 пройдет в Риме 30–31 октября 2021 года, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Об этом во вторник, 1 декабря, он сообщил в своем видеообращении по случаю начала председательства Италии в «Большой двадцатке», которое опубликовано в его Twitter.

По словам Конте, основными темами итальянского председательства станут три «п»: персоны, планета, процветание.

«Эти три полярных звезды поведут нас к заключительному саммиту лидеров 30 и 31 октября в Риме, столице Италии, где мы соберем плоды наших обязательств», — отметил глава кабмина.

В нынешнем году саммит G20 прошел 21–22 ноября в формате видеоконференции под председательством Саудовской Аравии. По его итогам, в воскресенье была принята декларация, в которой лидеры стран «двадцатки» обязались содействовать справедливому распространению вакцин и препаратов от коронавируса по всему миру и выстроить сильную сбалансированную эпоху после пандемии. Кроме того, стороны поддержали инициативу о продлении до июня 2021 года моратория на выплату долгов беднейших стран.

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