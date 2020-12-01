Более 700 домов в день дезинфицируют в Ульяновске

На территории Ульяновска ежедневно дезинфицируют более 700 домов. Особое внимание уделяется входным группам, ручкам дверей, домофонам, перилам, кабинам, кнопкам лифтов и мусоропроводам. На заседании городского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции обсудили реализацию профилактических мер.

Обращения по вопросам обработки жилых домов, поступающие от жителей в Центр управления городом, рассматриваются на заседаниях рабочей группы по проведению санитарно-дезинфекционных мероприятий, передает ulpravda.ru.

Ульяновские трамваи и троллейбусы дезинфицируют дважды за смену в самом депо, а также до четырех раз на конечных и кольцевых станциях. В городе продолжаются ежедневные рейды по соблюдению профилактических мер.