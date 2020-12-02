Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 т продуктов

В ЦБ исключили преобразование всех безналичных рублей в цифровые

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цифровой рубль — это третья форма денег, которые будут эмитироваться Центробанком и обращаться наряду и дополнительно к уже существующим формам, наличным и безналичным рублям, заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Рубль 3.0: цифровая валюта в пилотном режиме может заработать в 2021-м
Законодательная база для этого уже готова, подчеркнули в Госдуме

В понедельник представитель Сбербанка выступил с революционным предложением преобразовать все безналичные рубли в цифровые и отказаться от единого реестра. То есть он фактически призвал сделать безналичный рубль криптовалютой, выпускать которую сможет не только Центробанк, но и другие участники цепочки блокчейн. При этом сама технология распределенных реестров будет задействована в реализации проекта ЦБ.

«При создании платформы цифрового рубля мы предполагаем использовать и распределенные реестры (блокчейн. — «Известия»), и централизованные технологии. С точки зрения технологии это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России», — рассказал Алексей Заботкин.

При этом банки и другие финансовые посредники, уточнил он, будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами.

Вариант, в соответствии с которым виртуальные кошельки с цифровыми рублями будут полностью анонимными, зампред ЦБ назвал маловероятным.

«Внедрение цифрового рубля не должно вступать в противоречие с нашими мерами по увеличению прозрачности платежей и 115-м ФЗ. Эти соображения важны при принятии решений в данном проекте», — пояснил он.

Платформа цифрового рубля будет предполагать конфиденциальность расчетов, но вряд ли она будет предполагать анонимность, уточнил Алексей Заботкин.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020