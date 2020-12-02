В ЦБ исключили преобразование всех безналичных рублей в цифровые

Цифровой рубль — это третья форма денег, которые будут эмитироваться Центробанком и обращаться наряду и дополнительно к уже существующим формам, наличным и безналичным рублям, заявил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин.

В понедельник представитель Сбербанка выступил с революционным предложением преобразовать все безналичные рубли в цифровые и отказаться от единого реестра. То есть он фактически призвал сделать безналичный рубль криптовалютой, выпускать которую сможет не только Центробанк, но и другие участники цепочки блокчейн. При этом сама технология распределенных реестров будет задействована в реализации проекта ЦБ.

«При создании платформы цифрового рубля мы предполагаем использовать и распределенные реестры (блокчейн. — «Известия»), и централизованные технологии. С точки зрения технологии это будет гибридная платформа цифрового рубля, созданная и контролируемая Банком России», — рассказал Алексей Заботкин.

При этом банки и другие финансовые посредники, уточнил он, будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, которые обеспечат его тесную интеграцию с существующими финансовыми продуктами и услугами.

Вариант, в соответствии с которым виртуальные кошельки с цифровыми рублями будут полностью анонимными, зампред ЦБ назвал маловероятным.

«Внедрение цифрового рубля не должно вступать в противоречие с нашими мерами по увеличению прозрачности платежей и 115-м ФЗ. Эти соображения важны при принятии решений в данном проекте», — пояснил он.

Платформа цифрового рубля будет предполагать конфиденциальность расчетов, но вряд ли она будет предполагать анонимность, уточнил Алексей Заботкин.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«ЦБ будет эмитировать цифровые рубли самостоятельно»