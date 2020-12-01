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Парк «Орленок» в Воронеже решили открыть весной

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Администрация Воронежа отложила открытие парка «Орленок» до весны, хотя основной объем работ по благоустройству уже выполнен. «Это позволит с наступлением теплой погоды произвести дефектовку вероятных недочетов, которые могут возникнуть после зимнего периода, а подрядной организации — закончить те работы, которые для обеспечения высокого качества необходимо выполнять именно в теплое время года», — пояснили в мэрии.

Такое решение оптимально в условиях пандемии, передает ИА «Абирег». «Подобные меры позволят после схода снега оценить эксплуатационные свойства использованных при реконструкции материалов и, в случае выявления дефектов, принудить подрядчика устранить их в рамках гарантийных обязательств. Убеждены, что такой значимый проект лучше выполнить качественно, чем гнаться за сроками, особенно с учетом тех объективных сложностей, с которыми сталкивается в этом году реализация любой масштабной задачи», — рассказали в управлении строительной политики.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил организовать ежедневную охрану Северного леса в столице региона. Территория получила скандальную известность из-за конфликта на почве опасений жителей по поводу вырубки леса и его потенциальной застройки. Гусев заявил, что ответственные сотрудники каждый день должны обследовать территорию, также он не исключил, что там может появиться видеонаблюдение. Сформирована группа из чиновников, экспертов, общественников и активистов, которые единогласно одобрили появление на территории обустроенного парка.

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