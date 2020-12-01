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В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19

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За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В общей сложности за всё время пандемии в городе умерли 9053 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что в Москве число вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов за прошедшие сутки увеличилось на 6225 человек, достигнув 458 409.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он пока недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.

В свою очередь, вирусолог Михаил Щелканов предположил, что эпидемию коронавируса в России можно считать завершенной, если число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.

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