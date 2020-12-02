В бундестаге видят перспективы для завершения «Северного потока – 2»

Проект «Северный поток – 2» должен быть реализован. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета по энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«Я уверен, что проект завершится, несмотря на санкции США. Даже если сейчас некоторые партнеры выходят из сделки, <...> я думаю, что есть альтернативные способы завершить строительство трубопровода. На следующей неделе этот процесс должен запуститься, и это вселяет большие надежды», — рассказал «Известиям» депутат.

Он также отметил, что зачастую многие из проблем в германо-российских отношениях возникают из-за того, что НАТО берет на себя обязательства, которые не согласованы с Европейским союзом.

«Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией», — подчеркнул депутат.

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«Нам нужно пересмотреть отношение к России»