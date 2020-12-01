Пожар произошел в исправительной колонии в Ростовской области

Пожар произошел в исправительной колонии в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление ФСИН по региону во вторник, 1 декабря.

По данным ведомства, в исправительной колонии № 14 загорелось чердачное помещение на площади около 300 кв. м. С огнем борются сотрудники МЧС и ведомственной пожарной охраны.

Также сообщается, что пострадавших на данный момент нет ни среди сотрудников, ни среди осужденных. Ситуация находится под контролем, а колония продолжает работать в штатном режиме.

22 ноября сообщалось, что банно-прачечный комбинат исправительной колонии № 3 загорелся в поселке Куета в Барнауле.

6 октября сообщалось, что пожар произошел в исправительной колонии в городе Семилуки Воронежской области, площадь возгорания достигла 700 кв. м. В результате пожара тогда никто не пострадал.