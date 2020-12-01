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Аэропорт Саратова получил вторую категорию метеоминимума

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Саратовский международный аэропорт Гагарин получил вторую категорию метеоминимума, которую планируют ввести в действие с 3 декабря, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Еще у нас вопрос, которым правильно было бы заняться, не откладывая его. И здесь я рассчитываю на региональную власть. Речь идет об оборудовании освещения дороги со стороны Дубков. Это южный подход до аэропорта и строительства путепровода через железнодорожные пути», — добавил Володин.

В воздушной гавани завершены работы по монтажу светосигнального и радиотехнического оборудования, которые длились несколько месяцев. Росавиация выдала необходимый сертификат соответствия, теперь самолеты смогут приземляться в условиях плохой видимости, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В январе 2020 года аэропорт Гагарин в соответствии с постановлением правительства РФ получил статус узлового, что, согласно тексту постановления, позволит ему «расширить маршрутную сеть <...>, в том числе с использованием субсидий для осуществления полетов в аэропорты, расположенные на территории разных субъектов РФ».

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