В бундестаге считают «неправильным решением» санкции против РФ

Европейские санкции против России были неправильным решением. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета по энергетике немецкого бундестага Клаус Эрнст.

«Учитывая, что может принести наше сотрудничество, я могу сказать, что санкции против России — неправильное решение. Мы не навязываем стандарты всем тем странам, с которыми экономически связаны. Неправильно смотреть с разных углов, например, на Россию и Саудовскую Аравию. Это не может быть единственным критерием, всегда нужно учитывать, что экономическое сотрудничество может привести к миру», — заявил «Известиям» политик.

Депутат бундестага также подчеркнул, что партнерство РФ и ФРГ должно продолжаться не в рамках сотрудничества по преодолению пандемии, а независимо от COVID. По его мнению, у стран есть перспективы для реализации совместных проектов. Например, по линии «зеленой» энергетики.

«Мы хотим остановить пользование ископаемым топливом, но и для «зеленой» энергетики определенное время нам точно будут нужны поставщики. Как минимум «зеленого» водорода и CO2-нейтрального топлива из возобновляемых источников энергии. В связи с этим я вижу крайне перспективным будущее сотрудничество с Россией в области энергетики», — заявил Клаус Эрнст.

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«Нам нужно пересмотреть отношение к России»