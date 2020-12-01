Экс-депутат рады Савченко предложила «перекупить» жителей Донбасса

Дать жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «много денег», чтобы они вернулись под контроль Украины, предложила во вторник, 1 декабря, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом она заявила в эфире украинского телеканала «НАШ».

«Для того, чтобы они вернулись в Украину, им, прежде всего, надо просто дать много денег, хорошие условия, дом. Это сработает», — сказала Савченко.

По ее мнению, перекупить жителей неподконтрольных территорий можно «сотнями тысяч», для этого необходимо «дать им рай».

26 ноября, главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что не видит перспектив для военного решения ситуации в Донбассе.

В апреле 2014 года в Донбассе провозгласили Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.