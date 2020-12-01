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Липецкие студенты разработают планы по развитию муниципалитетов

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Студенты ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского стали участниками нового проекта «Будущее моего района», который должен стать лабораторией идей для местного самоуправления Липецкой области.

«Участие в проекте — это не только возможность реализовать свои идеи, но и шанс получить желаемую работу сразу после окончания вуза», — подчеркнул заместитель главы администрации региона Александр Рябченко.

Рабочей группе из 20 человек предложили изучить действующие стратегии социально-экономического развития в Воловском муниципальном районе, который вошел в тройку участников пилотного проекта вместе с Лебедянским и Усманским. Об этом сообщает Lipetskmedia.

На базе вуза будет создана аналитическая группа «Фабрика идей». Ее участники под руководством наставников подготовят предложения для плана по развитию муниципалитета.

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