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Лесные пожары уничтожили половину острова в Австралии

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В Австралии лесные пожары уничтожили половину острова Фрейзер, который находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, отдыхающих эвакуируют с курорта Кингфишер-Бей. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает издание Brisbane Times.

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Глава службы по чрезвычайным ситуациям Джеймс Хейг сообщил, что 30 ноября площадь возгорания составляла 76 тыс. га — это около 40% территории острова Фрейзер. В 5 км от линии огня оказался курорт Кингфишер-Бей, он закрыт для посетителей с 30 ноября до 14 декабря.

По словам заместителя комиссара пожарной службы штата Квинсленд Гэри Маккормака, пожары могут продлиться еще несколько недель. Он добавил, что сбрасывать воду с самолетов не имеет смысла, потому что почва песчаная.

«Во вторник для тушения огня были задействованы 21 самолет, более 75 пожарных и 30 пожарных машин, а также сотрудников Службы парков и дикой природы Квинсленда и сотрудников Корпорации аборигенов Бутчуллы», — говорится в сообщении пожарной службы.

Остров Фрейзер закрыли из-за пожаров 30 ноября. Служба парков и дикой природы Квинсленда тогда сообщала, что пожар разгорелся на 74 тыс. га. В последние дни огонь постепенно приближался к поселениям.

Лесные пожары начались в Австралии в конце октября из-за костра в лагере туристов и продолжаются до сих пор.

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