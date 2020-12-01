Инклюзивные уличные тренажеры установили на набережной в Пскове

Новая спортивная площадка появилась на Набережной реки Великой в Пскове, сообщили в пресс-службе муниципалитета. На улице Воеводы Шуйского, 9 установили инклюзивные профессиональные уличные тренажеры.

«Отрадно, что на закупку вышла профессиональная фирма из Петрозаводска, которая делает хорошие тренажеры», — отметила Кристина Кобызь, председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму.

Как передает Псковское агентство информации, на новой площадке весной появится резиновое покрытие, и вместе с соседней воркаут-площадкой это будет целый тренажерный зал под открытым небом.

Ранее в Пскове реализовали первый этап по созданию Центра лечебной педагогики (ЦЛП). Целью проекта является социализация людей с ментальной инвалидностью и нормализация жизни семей, родные которых страдают данными нарушениями. По программе «Россия — Латвия» благоустроена лесопарковая зона, прилегающая к ЦЛП.