Туристический кластер «Южный» создают в Коми

Главным объектом туристического кластера «Южный» в Прилузском районе Коми станет этнотуристический парк «Тарачево». Здесь всех желающих проведут по «Поляне невест», окунут в историю семейного быта прилузских коми, предложат пройти по «Тропе охотника» и испытать на себе жизнь и быт коми охотника-промысловика.

«Привлечение туристов из соседних муниципалитетов и регионов, активный содержательный отдых, знакомство с местными культурными традициями — именно эти задачи лежат в основе зарождения туристического кластера «Южный», — отметила и.о. главы Прилузского района Елена Нестерюк.

В «Тарачево» подрядчик ведет активные работы по строительству беседки, передает ИА «Комиинформ». Из нее будет открываться вид почти на весь парк.

Напомним, в Коми появится агентство по развитию туризма. Проект постановления внесло республиканское министерство культуры, туризма и архивного дела. В пояснительной записке к документу говорится, что подобная структура необходима в рамках реализации государственной политики в сфере туризма с учетом возросшего внимания к развитию внутреннего туризма. Новый орган займется ведением туристического портала и координацией деятельности муниципальных визит-центров.