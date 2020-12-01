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Бой Майка Тайсона и Роя Джонса на РЕН ТВ собрал у телеэкранов более 6 млн человек

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29 ноября РЕН ТВ в прямом эфире показал эксклюзивную трансляцию поединка Майка Тайсона и Роя Джонса – младшего. Несмотря на раннюю трансляцию, по всей стране бой смотрели более 6 млн. человек. По России доля аудитории в возрастной категории 4+ составила 18,7%, в Москве – 19,3%, что обеспечило РЕН ТВ первое место в данном временном слоте во всех возрастных категориях. В частности, в Москве бой смотрел почти каждый второй взрослый мужчина, находившийся у телеэкрана: доля среди мужчин в аудитории 25-54 в столице составила 47%. В целевой аудитории 25–54 РЕН ТВ также достиг рекордно высоких показателей: доля по России составила 23,3%, по Москве — 33,6%, а в пиковые моменты превышала 46%.

Кроме того, прямой эфир боя на сайте РЕН ТВ смотрели 1,6 млн.

Боксерский супербой проходил на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США) между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Несмотря на возраст боксеров, поединок вышел очень ярким, продлился все запланированные 8 раундов и завершился вничью. В России эксклюзивную возможность бесплатно посмотреть трансляцию боя зрителям предоставил телеканал РЕН ТВ.

Ранее РЕН ТВ уже проводил трансляции турниров по боксу, которые также занимали первые строчки рейтинга у мужской части аудитории в России.

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