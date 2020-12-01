В посольстве РФ рассказали о состоянии дипломатов после взрыва в Кабуле
Никому из сотрудников посольства РФ, машина которых оказалась повреждена в результате взрыва в Кабуле, госпитализация не понадобилась, сообщил 1 декабря пресс-атташе российской дипмиссии в Афганистане Никита Ищенко.
«Никто не пострадал <...> Машину я видел, с ней ничего серьезного», — сказал он «РИА Новости».
По словам Ищенко, автомобиль случайно оказался недалеко от места происшествия.
Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле, дипломаты получили легкую контузию.
Предварительно установлено, что объектом теракта должен был стать пикап афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипавтомобилем. При этом, отметила Захарова, нельзя исключать и целенаправленной атаки на российских граждан.
Москва будет требовать от Кабула тщательного расследования инцидента, добавила представитель российского МИДа.
21 ноября в Кабуле взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате один сотрудник служб безопасности Афганистана погиб, трое пострадали.