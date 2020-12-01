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Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну

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Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку на Луну для сбора образцов грунта, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA) 1 декабря.

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«Зонд «Чанъэ-5» 1 декабря в 23:11 (18:11 мск) успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны с координатами 51.8 градуса западной долготы и 43.1 градуса северной широты», — говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.

Местом посадки стал район к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь. Камера на посадочном модуле сделала снимки места прилунения, которые были переправлены на Землю.

После прилунения аппарат под управлением специалистов с Земли произвел проверку состояния и работы всех приборов, развернул солнечные батареи и антенну.

Далее аппарат приступит к работе на лунной поверхности продолжительностью около двух дней для сбора лунных образцов.

Для Китая это уже третья успешная мягкая посадка зонда на поверхность Луны.

«Роскосмос» поздравил коллег из Китайской национальной космической администрации (КНКА) с завершением очередного этапа программы исследования Луны.

24 ноября китайская ракета «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома на острове Хайнань. Миссия рассчитана на 23 дня — аппарат должен собрать образцы лунного грунта в размере около 2 кг и вернуться с ними на Землю.

Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьим лидером в осуществлении этой миссии после США и СССР.

В Кремле приветствовали достижения Китая в области освоения космоса, отметив возможность для широкого сотрудничества двух стран в области космоса.

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