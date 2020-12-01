Штаб Трампа подал иск из-за нарушений на выборах в Висконсине

Штаб президента США Дональда Трампа во вторник, 1 декабря, подал иск в Верховный суд штата Висконсин, заявив в нем о нарушениях закона на прошедших выборах главы государства.

«Штаб переизбрания президента Дональда Трампа подал иск в Верховный суд Висконсина после запрошенного штабом пересчета с целью вскрыть подлог и отклонения, которые неопровержимо изменили результаты выборов», — приводит CNBC сообщение штаба.

Как отмечают авторы иска, в ходе голосования проходили махинации с конвертами для отправки бюллетеней. В частности, сотрудники на местах якобы сами заполняли недостающую информацию на присланных конвертах с бюллетенями и обходили требования закона о наличии у избирателя удостоверения личности для получения бюллетеня.

Накануне губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал результаты выборов и таким образом подтвердил победу демократа Джозефа Байдена.

Адвокаты Трампа в ноябре направили запрос о повторной обработке бюллетеней. Перед этим штаб действующего главы государства перевел $3 млн местным властям для пересчета голосов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Юристы предвыборного штаба Трампа направляют иски в суды и стремятся оспорить результаты голосования на выборах в ряде ключевых штатов.