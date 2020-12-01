Дрифт пенсионера с сыном на квадроцикле у Вечного огня попал на видео
В городе Златоусте Челябинской области мужчина вместе с 70-летним отцом устроили дрифт на квадроцикле возле мемориала Вечного огня. Кадры инцидента публикует РЕН ТВ 1 декабря.
На записи видно, как один из лихачей съезжает по ступеням мемориала, а другой на внедорожнике безуспешно пытается заехать наверх. После этого мужчины решают устроить дрифт.
По факту инцидента проводится проверка.
Ранее, в октябре, в Ростове-на-Дону мужчина прикурил от мемориала Вечного огня. Полицейские начали поиски нарушителя.