Bloomberg сообщило об идущих в Азию танкерах с нефтью из США

Около 20 танкеров с нефтью из США направляются в страны Азии, среди которых Китай, Южная Корея и Сингапур. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, суда зарезервированы для доставки сырья с побережья Мексиканского залива в Азию. В армаду, идущую из США, входят в основном супертанкеры, которые могут транспортировать до 2 млн баррелей нефти. Общий объем поставок в АТР превышает 26 млн баррелей.

Утверждается, что азиатские страны, восстанавливающиеся от последствий пандемии коронавируса, обратились к американским производителям нефти из-за действующих ограничений ОПЕК+. Нефть, которую транспортируют суда из США, добыта на побережье Мексиканского залива.

Ранее, 27 ноября, источники сообщили о планах ОПЕК+ продлить сделку еще на два-три месяца. Недавний рост цен на нефть повлиял на динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора.

В марте страны — участницы сделки ОПЕК+ не согласовали уровень добычи нефти, после этого стало известно, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине.

Соглашение по стабилизации ситуации на рынке углеводородов странам-участницам ОПЕК+ удалось согласовать в апреле.