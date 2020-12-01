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Полиция начала обыски в доме психиатра Марадоны по делу о смерти футболиста

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По делу о смерти футболиста Диего Марадоны выдвинуты обвинения в отношении его психиатра Агустины Косачов, аргентинская полиция проводит в ее доме и клинике обыски. Об этом 1 декабря сообщает телеканал Todo Noticias.

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Утверждается, что в доме психиатра в Палермо местная полиция проводит обыски, инициированные прокуратурой муниципалитета Сан-Исидро.

35-летняя Косачов находится под подозрением, однако официальные обвинения ей не предъявлены. Врач была одной из первых, кто подтвердил смерть Марадоны, уточняет телеканал.

Следствие пытается определить, была ли допущена небрежность в лечении Марадоны, которое футболист проходил незадолго до смерти после проведенной операции из-за субдуральной гематомы.

Обыски проводятся на основании заявлений дочерей Марадоны, которые подвергли сомнению действия врачей.

Адвокат Косачов Вадим Мичанчук подтвердил обыски у своей подзащитной и назвал обыски рутинными мероприятиями. По его мнению, оснований для задержания его клиентки нет, передает ТАСС.

Ранее, 29 ноября, нейрохирург Леопольду Луке, которому предъявили обвинения в причастности к смерти Марадоны, опроверг доводы прокуратуры. По словам медика, он действовал безупречно, со стороны врачей не было ошибок.

В его офисе в Буэнос-Айресе и доме в пригороде также прошли обыски, прокуратура выдвинула обвинения в отношении Луке.

О смерти 60-летнего футболиста Диего Марадоны от сердечного приступа стало известно 25 ноября. Звезда футбола скончался в доме в городе Тигре недалеко от Буэнос-Айреса, где проходил реабилитацию после операции.

В связи с кончиной Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур. Его похоронили 26 ноября на кладбище на окраине Буэнос-Айреса рядом с родителями.

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