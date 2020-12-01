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Пьер Нарцисс раскритиковал программу Кеосаяна из-за пародии на Обаму

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Певец Пьер Нарцисс раскритиковал выпуск программы «Международная пилорама» с пародией на экс-президента США Барака Обаму, в ходе которой актриса, накрашенная темной краской, исполняла песню «Я шоколадный заяц». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает издание «Подъем».

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Нарцисс заявил, что возмущен программой Тиграна Кеосаяна, а такие выпуски — это «низкий способ хайповать».

По словам певца, показывать пародию на Обаму в таком виде неприемлемо, тем более приглашая на его роль женщину. Кроме того, исполнитель популярных песен возмутился, почему Кеосаян не снимает пародии на российских лидеров, и предложил ему заняться этим.

28 ноября на телеканале НТВ вышел очередной выпуск сатирической программы Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», в котором показали ролик с актрисой в образе экс-президента США Барака Обамы. Девушка пела популярный ранее хит Пьера Нарцисса «Я шоколадный заяц».

Британское издание The Times увидело в передаче расистский уклон.

При этом супруга Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, отметила, что ее супруг «как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, регулярно шутит над своим большим «этническим» носом и принадлежностью к «черным». Кроме того, она обвинила западных журналистов в «многовековом расистском империализме».

Обама был президентом США с 2008 по 2016 год.

В последние месяцы в США обострилась борьба с расовым неравенством, а также возникло движение Black Lives Matter (жизни темнокожих важны. — Ред.). За время протестов против расизма в стране были снесены порядка 33 памятников Христофору Колумбу.

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