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Эксперты обсуждают реформу расширенной ответственности производителя за отходы от выпущенных на рынок товаров и упаковки. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная презентации Концепции реформы расширенной ответственности производителя (РОП) — правил утилизации бизнесом отходов от выпущенных на рынок товаров и упаковки. Концепция подготовлена в дополнение к реформе РОП, готовящейся на площадке правительства. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

На данный момент остались нерешенными следующие вопросы:

  1. Как снизить плату за вывоз мусора для населения до нуля и создать федеральную сеть раздельного сбора отходов?
  2. Как перенастроить государственную систему контроля за утилизацией, чтобы 100% компаний выполняли расширенную ответственность?
  3. Каким должна быть ставка экологического сбора для бизнеса и когда ее взимать: авансом или после утилизации отходов?

Ключевые положения концепции, отвечающие на эти вопросы, представляют разработчики Концепции:

  • Вадим Петров, сопредседатель — статс-секретарь Экологической палаты России, глава исполнительного Комитета Международной экологической палаты, член ученого совета ФГБУ «ВНИИ Экология»;
  • Любовь Меланевская, исполнительный директор Ассоциации «РусПЭК»;
  • Александр Онищук, президент Ассоциации «СКО Электроника – утилизация»;
  • Сергей Подойников, исполнительный директор Ассоциации «ЭкоШинСоюз»;

Концепция подготовлена ВНИИ «Экология» и крупнейшими ассоциациями бизнеса. Документ получил поддержку во время его обсуждения в Общественной палате России, Комиссии по оценке нормативных правовых актов Общественного совета Минприроды России, а также крупнейших бизнес-ассоциаций (АКОРТ, Бумпром, Комитет по экологии РСПП), экологического движения «РазДельный Сбор» и др.

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