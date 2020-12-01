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Лавров: Россия едва ли примет требование Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

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Москва едва ли сможет принять требование избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья, заявил во вторник, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).

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«Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование <...> Прямо скажем, это факт», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что для России важно иметь добрые отношения с любой страной, в том числе и с Молдовой.

По словам Лаврова, российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в Приднестровье в соответствии с решениями группы «5+2», одобренными ОБСЕ.

«Там есть вторая группа российских военнослужащих — объединения группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасе. Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами», — добавил министр.

18 ноября Санду поделилась планами по укреплению отношений республики с Россией. Но отметила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие. Позднее она повторила свое требование.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, оно обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов. Захарова указала, что молдавскую сторону нужно спросить, зачем сейчас со стороны избранного президента Майи Санду «в публичное пространство вбрасывается» тема присутствия российских миротворцев в регионе, ведь такие действия не способствуют урегулированию.

В то же время российский сенатор Алексей Пушков согласился с мнением Лаврова о том, что слова Санду безответственны. Он указал, что новоизбранный президент Молдавии не имеет ни плана решения приднестровского вопроса, ни согласия региона, ни переговорного формата с Тирасполем. По его мнению, искать решение для урегулирования важно без вывод миротворческих сил.

Приднестровский конфликт — между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой — начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

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