Баста прокомментировал ситуацию в связи с концертом в Ледовом дворце

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи с его концертом в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. В своем Instagram-аккаунте 1 декабря исполнитель заявил, что все требования по соблюдению правил безопасности на фоне распространения коронавируса были соблюдены.

«Все уведомительные и разрешительные письма и документы были подписаны в городских структурах. Заполняемость зала на наших концертах составила 50%. В Сети пишут о допустимости 25%, но это правило вступает в силу только с 1 декабря», — сказал рэпер в видеообращении.

Он подчеркнул, что на концерте не было танцевального партера и билетов без мест, а маски посетителям, пришедшим на выступление, выдавались бесплатно.

Ранее в этот день Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца после концерта рэпера и передал материалы о мероприятии в суд. Глава ведомства Анна Попова назвала недопустимыми массовые мероприятия в условиях текущей эпидемической ситуации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин согласился с такой позицией и отметил, что нельзя пренебрегать здоровьем россиян ради выгоды, пишет «Газета.ру».

О получении протокола о приостановке работы площадки позднее сообщил заместитель гендиректора Ледового дворца по правовым вопросам Георги Николов. На данный момент ожидается решение Невского районного суда Санкт-Петербурга о возможной приостановке деятельности, информацией о дате заседания Николов пока не располагает. По его словам, на этой неделе на площадке не запланировано ни одного массового мероприятия, пишет «РИА Новости».

30 ноября Николов сообщил, что организаторы концертов в Ледовом дворце по собственной инициативе перенесли мероприятия на февраль. Решение о проведении хоккейных матчей с участием команды СКА будет приниматься после суда, отмечал он.

Концерт Басты состоялся 27 ноября, когда ограничение по заполняемости концертных залов в Санкт-Петербурге составляло 50% от общего количества зрительских мест. С 1 декабря ограничение расширилось: заполняемость залов должна составлять 25%.

Прошедший концерт Басты возмутил жителей города. Власти организовали проверку. Из-за нарушения санитарных мер концертной площадке грозит штраф 500 тыс. рублей или прекращение деятельности на 90 суток.