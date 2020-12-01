В Литве уничтожат 40 тыс. норок из-за коронавируса

Более 1,2 тыс. норок погибли из-за коронавируса на литовской ферме Danmink. Фермеры решили умертвить около 40 тыс. из 59 тыс. зверьков, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает издание BNS.

Остальных животных планируют сохранить для разведения в будущем. Чтобы фермеры могли получить компенсацию за убитых животных, в районе, где произошла вспышка, объявили режим ЧС.

Кроме того, COVID-19 подтвердился у четырех работников хозяйства, еще несколько сотрудников находятся на карантине, уточняет телеканал «360».

13 ноября сообщалось, что заражение норок коронавирусом зарегистрировано на фермах в Греции. Было принято решение уничтожить примерно 2,5 тыс. зверьков на одной из ферм в регионе Козани. Среди работников ферм проводится тестирование на COVID-19.

Ранее, в ноябре, биолог Мария Воронцова рассказала, что переносчиками коронавируса между фермами по разведению норок могли стать птицы.

По ее словам, птицы переносят вирус на лапках. Исследование подтвердило, что чайки пачкаются, садясь в грязь и фекалии, и становятся механическими переносчиками инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.