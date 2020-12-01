Россиян среди пострадавших в немецком Трире нет

Сведения о россиянах среди пострадавших в результате инцидента в немецком Трире не поступали, говорится в сообщении российского посольства в ФРГ во вторник, 1 декабря.

«По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет. Посольство России в Федеративной Республике Германия и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего», — говорится в посте посольства в Facebook.

Ранее во вторник в немецком городе Трир автомобиль совершил наезд на пешеходов. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще несколько человек получили серьезные ранения.

По данным полиции города, наезд совершил 51-летний местный житель. Причиной, по предварительным данным, стал приступ ярости.

По словам очевидцев, автомобиль ехал на скорости 70 км/ч и намеренно влетел в толпу прохожих. Отмечалось, что внедорожник двигался в сторону главного рынка в центре города.

Водитель внедорожника взят под стражу.

В городе работают правоохранители в том числе из других населенных пунктов, полиция Трира призвала местных жителей избегать места происшествия. По некоторым данным, над городом кружат два вертолета. К месту происшествия направляется глава МВД Германии.

Близлежащие магазины закрыты на вход. Родителей просят забрать своих детей из школ, без сопровождения взрослых учащихся не отпускают домой.