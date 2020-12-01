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Фестиваль «Театральный круг» проходит в Тольятти

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В Тольятти проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо». Из-за пандемии коронавируса зарубежные коллективы не смогли приехать, поэтому в афише представлены восемь городов из пяти регионов России.

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Альметьевский татарский театр привез спектакль «Эзоп». В фестивальную афишу также вошли постановки Санкт-Петербургского Театра «На Литейном», Московского независимого ТРУ-театра, театра-студии Грань, академического театра республики Башкортостан, Самарского академического театра, Ульяновского областного театра драмы и постановка мастерской Л.Е.Хейфеца (ГИТИС). Театр «Колесо» показал премьерную работу — спектакль «Васса». По итогам смотра будут определены лучший спектакль, лучшие актер и актриса первого и второго плана. Об этом сообщает НИА «Самара».

В октябре в городе Вышний Волочок в Тверской области состоялся фестиваль театров малых городов страны «Надежды России». Он проводится в рамках реализации нацпроекта «Культура» и организован региональным отделением Союза театральных деятелей России и Вышневолоцким драмтеатром. В конкурсную программу включили постановки театров из восьми городов: Кимр и Вышнего Волочка, которые представляют Тверскую область, Рыбинска, Котласа, Тольятти, Арзамаса, Златоуста и Череповца. Еще семь театров во внеконкурсной программе представят утренние спектакли для детей.

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