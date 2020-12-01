Карантин по бешенству ввели в одном из районов Москвы до 1 февраля

На территории района Сокольники Восточного административного округа Москвы установили карантин до 1 февраля 2021 года в связи с выявлением бешенства у домашнего животного. Соответствующее распоряжение мэра города Сергея Собянина опубликовано во вторник, 1 декабря, на официальном портале.

В тексте отмечается, что случай заболевания бешенством домашнего животного был выявлен 30 ноября 2020 года. Карантин на территории Сокольников вводится в соответствии с законом России от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», передает RT.

На время карантина на территории района запрещено проводить выставки собак и кошек, продавать домашних животных, а также вывозить собак и кошек за пределы этой территории, уточняет телеканал «360».

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки, умерла в Волгоградской областной детской инфекционной больнице.

Представитель областного комитета здравоохранения отметил, что смертей с этим диагнозом в регионе не регистрировалось с 2013 года.