ФАС США могут подать четыре новых иска к Facebook и Google
СМИ: ФАС США продолжит судиться с Facebook и Google. Служба до конца января подаст четыре новых иска к компаниям, передает телеканал «Известия». Ранее по делу Facebook и Google в суд обращался минюст США. Компании винят в злоупотреблении влиянием в интернете. Facebook и Google категорически отрицают все обвинения. ФАС США проводит аналогичную проверку компаний Apple и Amazon.
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