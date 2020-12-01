Лавров ответил на заявление Санду о выводе миротворцев из Приднестровья

Российские миротворцы находятся в Приднестровье согласно решениям группы «5+2» и поддерживают стабильность в регионе. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы «5+2», одобренными ОБСЕ», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ.

Он подчеркнул, что миротворцы РФ «прежде всего решают задачи поддержания стабильности» в Приднестровье, чтобы на этой территории не «произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта». По словам министра иностранных дел России, данный регион «является принципиально важным».

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нахождение российских войск в Приднестровье имеет четкие цели в рамках совместных миротворческих сил, оно обусловлено, помимо прочего, необходимостью охраны военных складов. Захарова указала, что молдавскую сторону нужно спросить, зачем сейчас со стороны избранного президента Майи Санду «в публичное пространство вбрасывается» тема присутствия российских миротворцев в регионе, ведь такие действия не способствуют урегулированию.

Накануне избранный Санду на встрече с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым заявила о необходимости вывода из Приднестровья оперативной группы российских военных, а также вывоза оружия. По ее мнению, в регионе нет опасности военных действий, в связи с чем необходимо сделать миротворческую миссию гражданской — под эгидой ОБСЕ.

В интервью украинским СМИ 20 ноября политик также говорила, что нужно вывести российских миротворцев из Приднестровья. По ее словам, формат урегулирования еще не найден.

Приднестровский конфликт — между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой — начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с «голубыми касками» Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.