12-14 декабря ограничат движение между станциями «Нижегородская» и «Лефортово» в Москве

Движение между станциями «Нижегородская» и «Лефортово» Некрасовской линии Московского метрополитена ограничат 12–14 декабря для подготовки к открытию станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили во вторник, 1 декабря, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В дни ограничений по участку «Нижегородская»–«Авиамоторная»–«Лефортово» будет ходить автобус КМ.

В департаменте отметили, что после открытия станции «Электрозаводская» БКЛ транспортная ситуация в столице улучшится.

«Более 10 тыс. человек смогут экономить до 20 минут при поездках в соседние районы. На «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии станет свободнее: новая станция разгрузит ее на 10%», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

При этом на Бакунинской и Большой Семеновской улицах станет на 7% меньше автомобилей, а значит, будет меньше заторов и быстрее движение, пишет РИАМО.

Ранее, 21 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что станцию «Электрозаводская» БКЛ метро планируют запустить в конце декабря 2020 года.

Большая кольцевая линия — четырнадцатая по счету линия столичного метро. Первый участок «Петровский парк» – «Деловой центр» протяженностью 10,5 км с пятью станциями был открыт 26 февраля 2018 года. В настоящее время в состав линии входят шесть станций, ее длина составляет 12,5 км.