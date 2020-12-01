Инклюзивным оборудованием оснастили библиотеки Оренбуржья

В Оренбургской области четыре библиотеки получили оборудование для посетителей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Технику купили в рамках государственной программы «Доступная среда».

Так, у областной библиотеки имени Крупской появилось рабочее место «ЭлСис 20». Оно дает возможность незрячим и слабовидящим посетителям работать с любым типом информации. Место оснастили речевым синтезатором, на специальном принтере посетители библиотеки имеют возможность распечатать документы рельефно-точечного шрифта и тактильную графику. Появился в библиотеке и видеоувеличитель, который помогает рассматривать текст и мелкие детали на картинках.

Два компьютерных рабочих места для незрячих получила региональная библиотека для слепых. В комплект входит клавиатура с брайлевским дисплеем, которая позволяет работать за компьютером тем, у кого одновременно нарушены зрение и слух.

Подобное оборудование получили также областная библиотека для молодежи и политэтническая детская. Сейчас сотрудники изучают специализированные программы, чтобы работать с особенными читателями, пишет ИА «Оренбуржье».