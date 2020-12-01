Путин поручил провести ревизию норм в промышленном строительстве

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны провести комплексную ревизию норм в промышленном строительстве, а также подготовить меры стимулирования производства синтетических каучуков. Соответствующие распоряжения глава государства дал во вторник, 1 декабря.

«Прошу правительство провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве, в том числе подготовить свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор», — сказал президент по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

Также российский лидер заявил о необходимости подготовить программу развития мало- и среднетоннажной продукции до 2030 года.

«Нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года. Необходимо увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года», — добавил он.

В ходе заседания Путин также дал прогноз по спросу на нефть в ближайшие пять лет. По его словам, спрос на топливо в ближайшие пять лет будет расти примерно на 1%, а затем начнется снижение на 0,1% в год. При таких условиях очень перспективно развивать нефтехимию, отметил глава государства.

Кроме того, российский лидер призвал к увеличению повторного использования пластика в стране и наращиванию доли вторичного сырья в составе товаров и упаковки.