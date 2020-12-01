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Лавров заявил об отсутствии фактов затягивания обмена пленными в НКР

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Москва не видит преднамеренного затягивания процесса обмена военнопленными в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам онлайн-встречи глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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«Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса (обмена военнопленными. ― Ред.). Мы этого не видим, но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, ― это факт», ― сказал глава российского МИДа.

Министр подчеркнул, что с учетом рельефа местности и того, как развивались военные действия в регионе, по завершении конфликта было трудно заниматься вопросом обмена пленными при отсутствии четких списков пропавших без вести.

Также Лавров выразил надежду на то, что при подключении к этому вопросу Международного комитета Красного Креста процесс пойдет быстрее.

Помимо этого, российский министр указал на необходимость провести инвентаризацию положения дел в сфере обмена телами и удерживаемыми лицами в Карабахе.

Ранее в этот день в Баку заявили о поддержке принципа «всех на всех» при обмене военнопленными.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.

25 ноября Пашинян заявил, что пребывание российского миротворческого контингента в Карабахе может не ограничиться пятилетним сроком. Он также напомнил, что трехсторонним соглашением предусмотрена возможность автоматического продления нахождения миротворцев в регионе.

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