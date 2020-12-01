Число жертв наезда авто в немецком Трире возросло до четырех

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при наезде автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила газета Volksfreund.

По данным издания, еще несколько человек получили серьезные ранения.

Ранее в этот день сообщалось, что наезд на пешеходов был совершен умышленно, в момент происшествия водитель был в приступе ярости.

По словам очевидцев, автомобиль ехал на скорости 70 км/ч и намеренно влетел в толпу прохожих. Отмечалось, что внедорожник двигался в сторону главного рынка в центре города.

Водитель внедорожника взят под стражу. Как сообщила полиция города, за рулем находился 51-летний местный житель. Иной информации о его личности не приводится.

Изначально издание Der Tagesspiegel сообщило, что в результате происшествия погибли два человека, еще около 15 пострадали, среди потерпевших есть тяжелораненые. По некоторым данным, среди пострадавших могут быть дети. Точную информацию власти планируют сообщить позднее в этот день в ходе пресс-конференции.

В городе работают правоохранители в том числе из других населенных пунктов, полиция Трира призвала местных жителей избегать места происшествия. По некоторым данным, над городом кружат два вертолета. К месту происшествия направляется глава МВД Германии.

Близлежащие магазины закрыты на вход. Родителей просят забрать своих детей из школ, без сопровождения взрослых учащихся не отпускают домой.