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Эксперты оценили законопроект о бесплатном втором высшем образовании

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Министерство культуры России направило в правительство законопроект о бесплатном втором высшем образовании для ряда творческих профессий. Опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали инициативу.

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Согласно законопроекту, если абитуриент с имеющимся высшим образованием захочет получить второе образование в таких сферах, как, например, режиссерское или сценарное дело, он сможет поступить на соответствующее направление наравне с обладателями документов о среднем и среднем специальном образовании.

Как отметили в Минкульте, порядок и случаи предоставления права на бесплатное второе высшее образование будет устанавливать правительство России. Прием на эти направления подготовки и специальности будет осуществляться в общем порядке в соответствии с приказом Минобрнауки «О приеме на образовательные программы специалитета в рамках контрольных цифр приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».

По мнению экспертов, законопроект пойдет искусству только на пользу, поскольку позволит принимать в творческие вузы талантливых абитуриентов, не оглядываясь на то, первое это образование или второе.

«Для писателя иметь основную профессию, из которой человек «уходит» в литературу (вспомним Чехова, да и не только), — это хорошая, здоровая традиция. Сегодня к нам поступает много вчерашних школьников, очень талантливых, умных, с горящими глазами. Но чувствуется, что им не хватает жизненного опыта, и если бы наряду с ними учились студенты повзрослее, все бы от этого только выиграли. Осознанное желание стать писателем или переводчиком художественной литературы часто ведь приходит к человеку, когда он уже где-то поучился», — подчеркнул ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов.

На данный момент, пока закон не принят, Ассоциации вузов искусства и культуры выделяются президентские гранты, а совет ректоров решает, какие институты и сколько получат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сюжетные места: станет ли бесплатным второе высшее в творческих вузах

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