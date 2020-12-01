Побеждающих коронавирус быков установили в Липецке

В Липецке появилась необычная инсталляция — на улице Интернациональной установили арт-объект в виде двух быков. В народе его уже окрестили «Быки, побеждающие коронавирус».

На новогоднее украшение обратил внимание губернатор Игорь Артамонов. На своей странице в Instagram он похвалил создателей за креатив. «В новом году ковид надо победить», цитирует главу Липецкой области GOROD48.

Ранее Артамонов рекомендовал местным организациям в этом году обойтись без новогодних корпоративов. Однако официальный запрет на банкеты и вечеринки пока не вводился.