Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Чернышенко и Орешкин вошли в состав совета директоров «Почты России»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник президента РФ Максим Орешкин возглавил совет директоров «Почты России», в состав совета впервые вошел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано 1 декабря на портале правовой информации.

IT и обезвредить: что стоит за уголовным делом топ-менеджера «Почты России»
Эксперты связывают произошедшее с модернизацией компании, в которую в последние годы вложили около 40 млрд рублей

В обновленный состав совета директоров «Почты России» также вошли глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минфина Алексей Моисеев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В то же время совет покинули Николай Никифоров и Константин Носков.

13 ноября сообщалось, что программа повышения заработной платы сотрудникам основного производства «Почты России» охватила почти 264 тыс. человек. Общий объем финансирования программы превысил 12 млрд рублей.

Процент увеличения заработной платы варьируется от 3% и выше и в среднем по стране составил 20%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020