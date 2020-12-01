Федеральный центр подготовки олимпийского резерва откроют в Коломне

В Коломне Московской области начнется строительство федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребному спорту. Рабочая группа архитектурной комиссии утвердила проект. Центр расположится в районе Озерского шоссе.

Как пишет портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет по архитектуре и градостроительству, общая площадь центра составит около 9,7 тыс. кв. м. Он объединит несколько функциональных блоков с жилыми, учебными и спортивным и помещениями.

В училище олимпийского резерва будут проходить обучение и проживать спортсмены в возрасте от 14 до 20 лет. Блоки общежития, учебных классов, оздоровительного комплекса и стоянки объединят в одно здание. К нему будет примыкать корпус спортивного зала.

В сентябре стало известно о строительстве первого в Подмосковье скейт-парка. Его создадут в Мытищах, в микрорайоне «Новое Медведково». Площадь объекта превысит 600 кв. м.