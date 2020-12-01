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Власти Трира назвали наезд на пешеходов умышленным

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Наезд на пешеходов в немецком Трире был совершен умышленно, в момент происшествия водитель был в приступе ярости. Об этом заявил бургомистр города во вторник, 1 декабря, сообщает SWR.

По словам очевидцев, автомобиль ехал на скорости 70 км/ч и намеренно влетел в толпу прохожих, пишет Frankfurter Allgemeine. По данным местного издания Volksfreund, внедорожник двигался в сторону главного рынка в центре города.

Водитель внедорожника арестован. Как сообщила полиция города в Twitter, за рулем находился 51-летний местный житель. Иной информации о его личности не приводится.

В результате происшествия погибли два человека, еще около 15 пострадали, среди потерпевших есть тяжелораненые. По некоторым данным, среди пострадавших могут быть дети, пишет Der Tagesspiegel. Точную информацию власти планируют сообщить позднее в этот день в ходе пресс-конференции.

В городе работают правоохранители в том числе из других населенных пунктов, полиция Трира призвала местных жителей избегать места происшествия. По некоторым данным, над городом кружат два вертолета. К месту происшествия направляется глава МВД Германии.

Близлежащие магазины закрыты на вход. Родителей просят забрать своих детей из школ, без сопровождения взрослых учащихся не отпускают домой.

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