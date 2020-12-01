Ледовый дворец в Петербурге могут оштрафовать на 500 тыс. рублей

Ледовому дворцу в Санкт-Петербурге, где состоялся концерт рэпера Басты, грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО «Дворец спорта». Вменяется ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»)», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в этот же день сотрудники Роспотребнадзора вынесли протокол о приостановлении работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, в котором проходил концерт рэпера Басты. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также прокомментировал ситуацию в эфире телеканала «Россия 24».

«Необходимо разобраться. В случае доказанной вины организаторов мероприятия принять административные меры. Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо», — заявил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что существуют правила, установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами об организации подобных мероприятий, сообщает телеканал «360».

Попова согласилась, что сейчас не время проводить концерты из-за высокого риска заражения коронавирусом. В связи с этим спортивному центру был вынесен протокол о приостановлении работы, передает НСН. Также глава ведомства сообщила, что материалы переданы в суд.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне пригрозил ужесточением санкций организаторам концертов. По его словам, действия организаторов концерта были направлены против интереса города и горожан.

При этом Баста заявил, что на мероприятии были соблюдены меры безопасности, а зрителям выдавали маски на входе, сообщает телеканал «Звезда». Музыкант добавил, что требование о заполнении 25% мест в зале вступает в силу с 1 декабря.