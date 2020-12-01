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Одесской журналистке из-за публикации стали угрожать убийством

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Одесской журналистке Татьяна Геращенко угрожают убийством и уголовным преследованием после публикации авторской колонки с осуждением текущей антироссийской государственной трактовки голода 1932–1933 годов как «геноцида украинского народа». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает издание «ПолитНавигатор».

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Конфликт разгорелся после того, как киевский политолог Алексей Голобуцкий призвал Службу безопасности Украины сделать всё, чтобы журналистка встретила Новый год в СИЗО за «антиукраинскую деятельность».

После этого Геращенко стала получать массовые угрозы. В том числе речь идет о физической расправе.

В качестве доказательств журналистка привела скриншоты сообщений, которые ей поступают в социальных сетях от пользователей.

Ранее в этот же день Еврокомиссия опубликовала доклад о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС со страной, в котором было отмечено, что на Украине происходят нападения на журналистов, некоторые из которых заканчиваются убийствами, однако в целом свобода слова якобы соблюдается.

«То есть говорить можно свободно, пока не убили? Это новые евростандарты?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В конце ноября сообщалось, что неизвестный напал на журналистку украинского телеканала NewsOne во время прямого эфира в центре Киева.

В июне глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко заявил, что с начала этого года на Украине зафиксировали 30 нападений на сотрудников СМИ. Нападения, по его словам, происходили в Запорожье, Львове, Харькове и Киеве.

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