В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят реформу расширенной ответственности производителя за отходы от выпущенных на рынок товаров и упаковки

2 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная презентации Концепции реформы расширенной ответственности производителя (РОП) — правил утилизации бизнесом отходов от выпущенных на рынок товаров и упаковки. Концепция подготовлена в дополнение к реформе РОП, готовящейся на площадке правительства.

На данный момент остались нерешенными следующие вопросы:

Как снизить плату за вывоз мусора для населения до нуля и создать федеральную сеть раздельного сбора отходов? Как перенастроить государственную систему контроля за утилизацией, чтобы 100% компаний выполняли расширенную ответственность? Каким должна быть ставка экологического сбора для бизнеса и когда ее взимать: авансом или после утилизации отходов?

Ключевые положения концепции, отвечающие на эти вопросы, представят разработчики Концепции:

Вадим Петров, сопредседатель — статс-секретарь Экологической палаты России, глава исполнительного Комитета Международной экологической палаты, член Ученого совета ФГБУ «ВНИИ Экология»;

Любовь Меланевская, исполнительный директор Ассоциации «РусПЭК»;

Александр Онищук, президент Ассоциации «СКО Электроника – утилизация»;

Сергей Подойников, исполнительный директор Ассоциации «ЭкоШинСоюз»;

Концепция подготовлена ВНИИ «Экология» и крупнейшими ассоциациями бизнеса. Документ получил поддержку во время его обсуждения в Общественной палате России, Комиссии по оценке нормативных правовых актов Общественного совета Минприроды России, а также крупнейших бизнес-ассоциаций (АКОРТ, Бумпром, Комитет по экологии РСПП), экологического движения «РазДельный Сбор» и др.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.