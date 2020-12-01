Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят реформу расширенной ответственности производителя за отходы от выпущенных на рынок товаров и упаковки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

2 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная презентации Концепции реформы расширенной ответственности производителя (РОП) — правил утилизации бизнесом отходов от выпущенных на рынок товаров и упаковки. Концепция подготовлена в дополнение к реформе РОП, готовящейся на площадке правительства.

На данный момент остались нерешенными следующие вопросы:

  1. Как снизить плату за вывоз мусора для населения до нуля и создать федеральную сеть раздельного сбора отходов?
  2. Как перенастроить государственную систему контроля за утилизацией, чтобы 100% компаний выполняли расширенную ответственность?
  3. Каким должна быть ставка экологического сбора для бизнеса и когда ее взимать: авансом или после утилизации отходов?

Ключевые положения концепции, отвечающие на эти вопросы, представят разработчики Концепции:

  • Вадим Петров, сопредседатель — статс-секретарь Экологической палаты России, глава исполнительного Комитета Международной экологической палаты, член Ученого совета ФГБУ «ВНИИ Экология»;
  • Любовь Меланевская, исполнительный директор Ассоциации «РусПЭК»;
  • Александр Онищук, президент Ассоциации «СКО Электроника – утилизация»;
  • Сергей Подойников, исполнительный директор Ассоциации «ЭкоШинСоюз»;

Концепция подготовлена ВНИИ «Экология» и крупнейшими ассоциациями бизнеса. Документ получил поддержку во время его обсуждения в Общественной палате России, Комиссии по оценке нормативных правовых актов Общественного совета Минприроды России, а также крупнейших бизнес-ассоциаций (АКОРТ, Бумпром, Комитет по экологии РСПП), экологического движения «РазДельный Сбор» и др.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020