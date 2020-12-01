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«Комету Галлея» можно будет увидеть и в кино, и в небе

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Два зрелищных события произойдут в декабре 2020 года. Одно из них — метеорный поток Гемениды (от латинского Gemini), также известный как самый зрелищный звездопад года, а второе — Комета Галлея.

«Звездопад можно будет наблюдать с 4 по 17 декабря. Это явление случается в тот период, когда Земля проходит сквозь хвост кометы, только что облетевшей Солнце, или попадает в метеорный поток, оставленный кометой в прошлый визит к Солнцу», — рассказывает завотделом научной информации и внешних связей Специальной астрофизической обсерватории РАН Екатерина Филиппова.

А накануне звездопада, с 3 декабря, жители всей страны смогут увидеть «Комету Галлея». Но не ту, что появляется на небосклоне лишь раз в сто лет, а новогоднюю комедию, главные роли в которой исполнили любимые российские звезды: народная артистка Лия Ахеджакова, Аня Чиповская, Антон Шагин, Павел Прилучный, Анна Михалкова, Нина Усатова, Максим Лагашкин и др.

По сюжету фильма «Комета Галлея» под Новый год 34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве он знакомится с девушкой Таисией Артемьевой и ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. Эта встреча переворачивает все с ног на голову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.

«Комета Галлея» — это фильм о том, как в преддверии самого любимого праздника происходят настоящие чудеса, как человек, нашедший свою вторую половину, становится совершенно счастливым. Эта добрая история про любовь, которая может случиться абсолютно с каждым», — говорит Антон Шагин.

«2020-й был очень непростым годом. Я буду рада, если это кино поможет отвлечься, выдохнуть от проблем, расслабиться и принесет хотя бы немного новогоднего настроения, надежды на лучшее и на то, что новый 2021 год будет добрым», — делится впечатлениями Аня Чиповская.

Новогодняя комедия «Комета Галлея».

В кино с 3 декабря!

Трейлер: https://youtu.be/bS33Cn73h9s

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