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Новак назвал Арктику перспективным регионом для отрасли нефтегазохимии

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Арктика является перспективным регионом для нефтегазохимии. Об этом заявил во вторник, 1 декабря, вице-премьер России Александр Новак в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимии.

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«Одним из перспективных регионов дальнейшего развития перерабатывающих мощностей в Российской Федерации может стать Арктическая зона. В этой связи для развития газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал в Минэнерго, совместно с заинтересованными компаниями и ФОИВами создана специальная рабочая группа», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций.

Ранее в ходе этого совещания президент России Владимир Путин отметил, что у отечественной отрасли нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, но и за ее пределами.

В начале ноября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил внести в правительство до 31 мая 2021 года стратегию развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики на период до 2035 года.

В октябре Путин подписал указ, который утверждает стратегию России в Арктической зоне, пишет «Газета.ру».

Осенью 2019 года профильные министерства России разработали пять законопроектов для поддержки освоения Арктики. Предложения были подготовлены специалистами Минэнерго, Минфина и Минвостокразвития.

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